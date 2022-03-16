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Bakan Koca "İkinci büyük gün" diyerek duyurdu: "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak"

16.03.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonuna sevk edildiği belirtildi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İkinci büyük gün” ifadelerini kullanarak “Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı.” dedi.

Bakan Koca "İkinci büyük gün" diyerek duyurdu: "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve malpraktis davalarındaki haksızlıkların önüne geçilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM'ye sunulmuş ve Adalet Komisyonu'na sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz, devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır, teşekkür ederiz" denildi.

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"BAZI ŞEYLER ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şöyle dedi:

"Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı." (DHA)


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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