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Bakan Koca ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında kritik görüşme! "Paylaşılması kardeşlik görevi"

22.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu’na katılmak üzere Bakü’de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Bakan Koca Şuşa Beyannamesi’nin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyim ve bilgilerinin Azerbaycan'la paylaşılmasının kardeşlik görevi olduğunu vurguladı.

Bakan Koca ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında kritik görüşme! "Paylaşılması kardeşlik görevi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Azerbaycan'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detaylar Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından paylaşıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan'da gerçekleştirdiği en son görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda sürekli geliştiğini vurguladı.

AZERBAYCANLI GAZİLERİN TÜRK DOKTORLAR TARAFINDAN TEDAVİ EDİLMESİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ve Azerbaycan halkları ve devletlerinin çıkarlarını yansıttığını belirten Aliyev, savaşta ve savaş sonrasında Azerbaycanlı gazilerin Türk doktorlar tarafından tedavi edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Kabulde Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlarından dolayı teşekkür ederek Koca'dan selamlarını Erdoğan'a iletmesini istedi.

Koca, Azerbaycan ve Türkiye devlet başkanları arasındaki sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağlarının diğer tüm kurumlar gibi sağlık bakanlıkları arasında da iş birliği için yol gösterici olduğunu ve bu konuda iki ülke bakanlıklarının yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.

"KARDEŞLİK GÖREVİ"

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, şehitler için başsağlığı, yaralı askerler için şifa diledi.

Koca, Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinerek, bu belgede yansıtılan hedefler doğrultusunda sağlık alanında ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyim ve bilgilerinin Azerbaycan'la paylaşılmasının kardeşlik görevi olduğunu vurgulayan Koca, bugün düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu"nun öneminden bahsetti.

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BAKAN KOCA MEVKİDAŞI MUSAYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Bakan Koca, Azerbaycan temasları kapsamında mevkidaşı Teymur Musayev'le bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sağlık alanında var olan ilişkilere ivme kazandırılması amacıyla yeni projeler ele alındı.

Koca, mayıs ayında imzalanan Eylem Planı'nın en önemli unsurlarından biri olan Sağlık-İş Forumu'nu gerçekleştirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Koca ve Musayev, sağlık sistemleri, acil sağlık hizmetleri, sağlık bilgi sistemleri, sağlık eğitimi gibi alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. (AA)

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Fahrettin Koca İlham Aliyev

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