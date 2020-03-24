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Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.

Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." dedi.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Akio Miyajima

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