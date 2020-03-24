Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." dedi.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız. pic.twitter.com/xcmKgpJDFU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020



