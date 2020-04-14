Bakan Koca'nın 'İlerideki günlerde daha fazla duyacaksınız' dediği filyasyon kelimesi merak konusu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Filyasyon kelimesine dikkat çeken Koca, bu kelimeyi ilerideki günlerde daha fazla duyacağımızı söyledi. Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında filyasyonun ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte filyasyon hakkında bilinmesi gerekenler.

FİLYASYON NEDİR? FİLYASYON NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

TÜRKİYE'DE FİLYASYON NASIL UYGULANDI?

Bakan Koca Türkiye'de koronavirüsle mücadelede uyguladıkları filyasyon çalışmasını şu şekilde anlattı:

"Biz filasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık. Test neden herkese yapılmıyor şeklinde sorular oluyor.