Bakan Koca'nın 'İlerideki günlerde daha fazla duyacaksınız' dediği filyasyon kelimesi merak konusu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Filyasyon kelimesine dikkat çeken Koca, bu kelimeyi ilerideki günlerde daha fazla duyacağımızı söyledi. Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında filyasyonun ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte filyasyon hakkında bilinmesi gerekenler.
Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.
Bakan Koca Türkiye'de koronavirüsle mücadelede uyguladıkları filyasyon çalışmasını şu şekilde anlattı:
"Biz filasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık. Test neden herkese yapılmıyor şeklinde sorular oluyor.
Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap getiriyor. Biz nokta atışı yapıyoruz. Yaygın temas taraması sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu. Dünyanın büyük çoğunluğu ise filyasyon yerine tanı ve şikayetle başvuru yolunu izliyor.
Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Yüzde 95.8'ine ulaştık. Takibi yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur. Her doğrulanmış vakaya ortalama 4 buçuk kişi düşüyor. Filyasyon ekibi biri doktor biri sağlık personeli biri yardımcı personelden oluşuyor. Her yeni vakada hastanın yakınlarını 2 gün 2 gecede taramaktadırlar."