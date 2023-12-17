HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'nın 'para sayma' işareti tepki toplamıştı! Tartışma yaratan görüntüleri böyle savundu: 'Özür dilemem gereken bir durum yok'

Bakan Koca'nın 'para sayma' işareti tepki toplamıştı! Tartışma yaratan görüntüleri böyle savundu: 'Özür dilemem gereken bir durum yok'

17.12.2023 11:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık şiddet olaylarıyla gündeme gelen ve maaş yetersizliğinden yakınan sağlık çalışanları çalışmak için yurt dışını yeğliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu tercihin gerekçesini açıklarken 'para' işareti yapmış, o görüntüler tartışmaları beraberinde getirmişti. Koca o işaretine açıklık getirip yanlış anlaşıldığını savundu.

Bakan Koca'nın 'para sayma' işareti tepki toplamıştı! Tartışma yaratan görüntüleri böyle savundu: 'Özür dilemem gereken bir durum yok'

Bakan Koca dün TBMM'de Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıktı. Koca, konuşmasının bir bölümünü de tartışma yaratan görüntülere açıklık getirmeye ayırdı. Özür dilemesi gereken bir durum olmadığını, açıklama borcu olduğunu söyleyen Koca, kendisini yanlış anlayıp kırılanlardan özür diledi.

ERDOĞAN'IN "GİDERLERSE GİTSİNLER" ÇIKIŞI

Sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesiyle ilgili tartışmaların zirve yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" çıkışı da gündeme damgasını vurmuştu. Erdoğan o çıkışının devamında şöyle konuşmuştu:

AA-20221005-29073248-29073245-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

"Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir."

BAKAN KOCA'NIN 'PARA SAYMA' İŞARETİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarının yurt dışı tercihlerine ilişkin değerlendirmede bulunurken "Daha çok nereye gidiyorlar? Almanya'ya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya. Bizden dolayı değil" deyip para işareti yapmıştı.

2

Dertlerinin para değil, çalışma şartları ve maaşlar olduğunu dile getiren sağlık çalışanları ise Bakan Koca'nın bu ifadesini tepkiyle karşılamıştı.

Prof. Dr. Murat Biçer'e darp! Sağlıkçılar ayaklandı Prof. Dr. Murat Biçer'e darp! Sağlıkçılar ayaklandı
Sağlık çalışanının özlük hakkına 'Beyaz Reform' Sağlık çalışanının özlük hakkına 'Beyaz Reform'

"BENİ YANLIŞ ANLAYIP KIRILAN VARSA ÖZÜR DİLERİM”

Sağlık Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunda hekim göçünün sorulduğu sırada yurt dışına giden doktorlara yönelik yaptığı para sayma işaretiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

AA-20231216-33202030-33202029-TBMM_GENEL_KURULU

“Yaptığı yanlış sonrası özür dilemekten çekinecek biri değilim. Burada özür dilemem gereken bir durum yok ancak meslektaşlarımıza bir açıklama borcum var. Benim kastım göçün İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle gidilmesi değildi. Katar ve Kuveyt gibi ülkeler içindi. O ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün...Arkadaşını öldürüp streç filme sardı, sevgilisini yaralayıp 21 gün...
Antalya’da kartpostallık görüntü!Antalya’da kartpostallık görüntü!
AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca para sağlık çalışanları
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

"Parayı çok seviyorum" dedi şoke eden sözler söyledi: Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı...

"Parayı çok seviyorum" dedi şoke eden sözler söyledi: Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı...

Dost kazığı pahalıya patladı! 3,5 milyon lira çarptı, çay söyleyip kaçtı

Dost kazığı pahalıya patladı! 3,5 milyon lira çarptı, çay söyleyip kaçtı

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

İmamoğlu'na desteğini açıklayan İnce: CHP'de korku ve endişe başladı

İmamoğlu'na desteğini açıklayan İnce: CHP'de korku ve endişe başladı

Trafikte bu uygulamayı kullananlar dikkat! Mahkemeden 'otostop' kararı

Trafikte bu uygulamayı kullananlar dikkat! Mahkemeden 'otostop' kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.