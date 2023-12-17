Bakan Koca'nın 'para sayma' işareti tepki toplamıştı! Tartışma yaratan görüntüleri böyle savundu: 'Özür dilemem gereken bir durum yok'

Bakan Koca dün TBMM'de Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıktı. Koca, konuşmasının bir bölümünü de tartışma yaratan görüntülere açıklık getirmeye ayırdı. Özür dilemesi gereken bir durum olmadığını, açıklama borcu olduğunu söyleyen Koca, kendisini yanlış anlayıp kırılanlardan özür diledi.

ERDOĞAN'IN "GİDERLERSE GİTSİNLER" ÇIKIŞI

Sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesiyle ilgili tartışmaların zirve yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" çıkışı da gündeme damgasını vurmuştu. Erdoğan o çıkışının devamında şöyle konuşmuştu:

"Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir."

BAKAN KOCA'NIN 'PARA SAYMA' İŞARETİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarının yurt dışı tercihlerine ilişkin değerlendirmede bulunurken "Daha çok nereye gidiyorlar? Almanya'ya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya. Bizden dolayı değil" deyip para işareti yapmıştı.

Dertlerinin para değil, çalışma şartları ve maaşlar olduğunu dile getiren sağlık çalışanları ise Bakan Koca'nın bu ifadesini tepkiyle karşılamıştı.

"BENİ YANLIŞ ANLAYIP KIRILAN VARSA ÖZÜR DİLERİM”

Sağlık Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonunda hekim göçünün sorulduğu sırada yurt dışına giden doktorlara yönelik yaptığı para sayma işaretiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığı yanlış sonrası özür dilemekten çekinecek biri değilim. Burada özür dilemem gereken bir durum yok ancak meslektaşlarımıza bir açıklama borcum var. Benim kastım göçün İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle gidilmesi değildi. Katar ve Kuveyt gibi ülkeler içindi. O ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim."





