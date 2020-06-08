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  4. Bakan Koca'nın uyarısına aldırış etmediler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Bakan Koca'nın uyarısına aldırış etmediler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu' açıklamasına rağmen dün İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yine bilindik görüntülere rastlanıldı. Koronavirüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Yol kesip, tabancayla havaya ateş açan magandaları yakalamak için polis çalışma başlattı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “bir asker uğurlaması sebebiyle de 58 kişi enfekte oldu” açıklamasına rağmen İstanbul’da dün gece yine bilindik görüntüler kaydedildi.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Bağcılar, Üsküdar, Beykoz ve Sultangazi’deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı.
Gruptan biri ardından eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı.
Hava fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.
Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı.
Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı.
Araçlarla tünelleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı.
Trafikte yol kesip “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.
Kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte yanlama yapan, abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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