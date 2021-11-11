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  4. Bakan Koca paylaşmıştı! 'Aceleci bebek' ve annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca paylaşmıştı! 'Aceleci bebek' ve annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

11.11.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 7 Kasım'da merkeze bağlı Aşağı Kızılca köyünden aldıkları anne adayının yolda doğumunun başlaması sonucu ambulansta dünyaya gelen bebek ve annenin tedavileri devam ediyor.

Bakan Koca paylaşmıştı! 'Aceleci bebek' ve annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bebeği ve annesini tedavi gördükleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Bebeğin sarılık olduğu için kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu ifade eden Vali Işık, "Gözlerini açıyor. Hatta bize gülümsedi. Annenin durumu da iyi. Bildiğiniz üzere 7 Kasım'da anne köyde rahatsızlanınca bizim 112 ekiplerimiz köye gidiyor. Doğum yolda, arkadaşlarımızın müdahalesiyle gerçekleşiyor. Başarılı bir müdahale yapılıyor. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Tedavileri bitince taburcu edilecekler." ifadelerini kullandı.

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"AMBULANSI PARK EDİP DOĞUMU YAPTIRDIK"

Doğumu gerçekleştiren 112 ekibinin şoförü ve Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Şahan'da o anları şöyle anlattı:

"Vaka komuta merkezi tarafından bizim ekibe verildi. Aşağı Kızılca köyüne hareket ettik. Doğum vakası olduğu, yolda karşılanacağımız bilgisi verildi. Ekipte ben sürücü ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyorum. Diğer ekip arkadaşlarım acil tıp teknisyeni ve paremedik. Dağkonak Köyü yakınlarında hasta ve hasta yakınlarıyla karşılaşıp hastayı ambulansa aldık. İlk müdahale sonrası doğumun başlamak üzere olduğunu gördük. Avgan Çimeni mevkisine geldiğimizde doğum başlamıştı. Hastayı ve bebeği riske sokmamak için ambulansı park ettim. Doğum eylemi için arkadaşlarımın yanına geçtim. Arkadaşlarımızla beraber doğumu yaptırdık. Anne ve bebeğin durumunu stabil hale getirdikten sonra tekrar yola çıkarak, hastaneye geldik."

"PAYLAŞIMI GÖRÜNCE MUTLU OLDUK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı sonrası mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Şahan, "Bakan beyin paylaşımını gördükten sonra ekip olarak mutlu olduk. Çocuğun ve annenin sağlıklı olması böyle bir şeye vesile olmamızdan dolayı sevinçliyiz. Sayın Bakanımızın bizi onore etmesinden ayrıca mutlu olduk." dedi.

"DOĞUMUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Bebeğin babası Fatih Akçakaya da "Eşimin sancıları çoğalınca ambulansı aradık. Biz de hemen yola çıktık. Yolda eşimi ambulansa aldılar. Bir süre gittikten sonra ambulans durdu. Bir şey mi oldu diye telaşlandım. Bana doğumun gerçekleştiğini söylediler. Eşim ve bebeğim şu anda hastanede. Tedavileri devam ediyor. İnşallah bebeğim hastaneden çıktıktan sonra adını vefat eden babamın adı İshak koyacağım." ifadelerini kullandı.

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BAKAN KOCA PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesaplarından, "Karaman'da Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz, doğum sancıları köyden yola çıktıktan kısa bir süre sonra başlayan anne adayı için harekete geçti. Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek! Biraz aceleci. Anne ve oğul hastanede ve iyiler." paylaşımını yapmıştı.

(AA)

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Karaman Fahrettin Koca
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