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  4. Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

25.06.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı.

Bakan Koca paylaştı! İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" açıklamasında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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