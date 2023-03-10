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Bakan Koca 'Son gün 15 Mart' deyip duyurdu! 12 bin 700 atama yapılacak

10.03.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası. Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 'Son gün 15 Mart' deyip duyurdu! 12 bin 700 atama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından deprem bölgesine ilişkin binlerce atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

Yerleştirmeler 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek."


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