Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze hizmet sunma ve eğitim adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. 421 bin metrekare kapalı alana sahip, 1250 yataklı hastanemiz yüksek teknolojili 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir.

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar kesintisiz bir hizmet gerektiriyor.

KORONAVİRÜS SALGINI

Geçen ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında artışlar oldu. Son bir ayda Anadolu'da bölge değerlendirmeleri yaptık. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek elimizde. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak mücadeleye kaykı verdi, vermeye devam etmekte.