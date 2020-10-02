HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz sahada. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu." diye konuştu.

Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

İyi yetişmiş sağlık insan gücümüze hizmet sunma ve eğitim adına müstesna katkı sağlayacak sağlık zincirimize bir halka daha ekliyoruz. 421 bin metrekare kapalı alana sahip, 1250 yataklı hastanemiz yüksek teknolojili 240 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 334 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir.

Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü kısmen artmış durumda. Ağır hasta sayılarımız zaman zaman artıyor. Bütün bunlar kesintisiz bir hizmet gerektiriyor.

KORONAVİRÜS SALGINI

Geçen ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde hasta sayılarında artışlar oldu. Son bir ayda Anadolu'da bölge değerlendirmeleri yaptık. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor. Bu da gösteriyor ki salgının üstesinden gelmek elimizde. Her bir vatandaşımız tedbirlere uyarak mücadeleye kaykı verdi, vermeye devam etmekte.

Son haftalar içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil birçok ilimizde salgının seyrini kontrol altına aldık.

'TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN BAKIMLARIN YÜDE 65'İ DOLU'

Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz sahada. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımların yüzde 65'i dolu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklamaİçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak? Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Güngören'de vahşice işlenen 'yasak aşk' cinayetin davasında karar çıktı
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan selefi derneklerine yönelik soruşturma ile ilgili açıklama
Pınar Gültekin'in babasından dikkat çeken iddia! 'Annesi ve babası da işin içinde'
Pınar'ın babasından bomba iddia! 'Annesi ve babası da...'
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.