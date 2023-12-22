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  4. Bakan Koca yurt dışından dönen hekim sayısını açıkladı: Toplumu yanıltıyorlar

Bakan Koca yurt dışından dönen hekim sayısını açıkladı: Toplumu yanıltıyorlar

22.12.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Son yıllarda tartışma konusu olan doktorların yurt dışına gitmeleriyle ilgili bir açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. "2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395" diyen Bakan Koca, "Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca yurt dışından dönen hekim sayısını açıkladı: Toplumu yanıltıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti." ifadelerini kullandı.

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Koca, sosyal medya hesabından, yurt dışına giden doktorlara ilişkin iddialara yönelik paylaşım yaptı.

**Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor. Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti."

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Doktor Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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