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Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 22:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.

Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Anneler Günü ile ilgili olarak videolu yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, dışarıda son günlerin en mutlu anları yaşandı. Kendilerine sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz."


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