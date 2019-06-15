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Bakan Koca'dan çocuklara ve velilere yaz tatili için tavsiyeler

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: - "Çocuklarımıza sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları kazandırmalıyız" - "Çocuklarımızın günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapması gerekiyor. Kemik ve kaslarının güçlenmesi için ise haftada en az üç gün yüksek şiddetli fiziksel aktiviteleri öneriyoruz" - "Çocuk ve gençlerin özellikle kahvaltı öğününü atlamaması gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, çocuklar ve gençler için vazgeçilmez bir kalsiyum ve protein kaynağıdır"

ANKARA (AA)- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Çocuklarımıza sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıkları kazandırmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yazılı bir açıklamayla, öğrencilere ve velilere yaz tatiline yönelik tavsiyelerde bulundu.

Koca, milyonlarca öğrencinin karnesini aldığını ve yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatilinin başladığını belirterek, bu dönemin de en az eğitim-öğretim dönemi kadar önemli olduğunu vurguladı.

Fahrettin Koca, "Çocuklarımıza sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkınlığını kazandırmak ve bunu yaşam biçimi haline getirmeleri için onları teşvik etmek hepimizin görevi." ifadesini kullandı.

- "Obezite riski artıyor"

Türkiye'de yetişkinlerin yanı sıra öğrencilerde de obezite riski bulunduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ne yazık ki yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da obezite riski artıyor. İlkokul çocuklarında şişmanlık oranı yüzde 10, fazla kiloluluk oranı ise yüzde 15 seviyelerinde. Ortaokullarda şişmanlık yüzde 10'u aşmış, fazla kiloluluk yüzde 20'ye yaklaşmış, lise öğrencilerinde ise şişmanlık yüzde 6, fazla kiloluluk yüzde 15 seviyelerine ulaşmış durumda."

Fahrettin Koca, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi için besin çeşitliliğinin artırılmasını ve mümkünse her öğünde farklı besin gruplarından tüketmelerinin sağlanmasını istedi.

- "Kahvaltı öğünü atlanmamalı"

Gençlerin meyve, sebze ile protein içeren besinleri her gün tüketmesi, besin değeri düşük ve enerji değeri yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketimini ise sınırlandırması gerektiğini vurgulayan Koca, şu önerilerde bulundu:

"Çocuk ve gençlerin özellikle kahvaltı öğününü atlamaması gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, çocuklar ve gençler için vazgeçilmez bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Gençlerde bu besinlerin tüketiminin azalmaya başlaması önemli bir sorun. 2017 yılında yaptığımız Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre günde 2-4 porsiyon olması gereken süt ve süt ürünleri tüketimi, 15-18 yaş arasındaki erkeklerde 1,5 porsiyon, kızlarda ise 1,2 porsiyon."

- "Su tüketimi ihmal edilmemeli"

Koca, çocuklarda ve gençlerde su tüketiminin de ihmal edilmemesini isteyerek, "Ülkemizde su tüketimi kızlarda 1 litre, erkeklerde ise 1,3 litre seviyelerinde. Çocuklarımızın su tüketimini ihmal etmemesini, günde 2-2,5 litre su tüketmesini öneriyoruz. Ayrıca her çocuğun kendisine ait su kabı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fiziksel aktivite özgüveni arttırır"

Saatlerce bilgisayar veya televizyon başında oturan çocukların obeziteye daha yatkın olduklarına işaret eden Koca, öğrencilere ve velilere tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Çocuklarımızın günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite (bisiklet, yürüyüş, vb.) yapması gerekiyor. Kemik ve kaslarının güçlenmesi için ise haftada en az üç gün yüksek şiddetli fiziksel aktiviteleri (koşu, ip atlama, futbol, basketbol, yüzme, vb.) öneriyoruz. Fiziksel aktivite aynı zamanda çocuklarımızın özgüvenini artırır, anksiyete ve depresyon ihtimalini azaltır."

Bakan Koca, tüm çocuklara ve velilere neşeli ve sağlıklı bir yaz tatili diledi.

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-Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

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