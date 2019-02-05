Bakan Koca’dan ilaç tedariki açıklaması

İlaç fiyatlarının belirlenmesi ve bununla ilgili denetimlerin devam ettiğine dair açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastalarımızı mağdur etmesine izin verilmeyecek, gereken yapılacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit Avro kuru güncellemesinin, tebliğ gereği bu yıl da Şubat ayında yapılacağını bildirdi. Bakan Koca yapılan incelemelerin, piyasaya arz edilen ilaç miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış olduğunu gösterdiğini ve ürün arzındaki bu artışa rağmen bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisiyle stok eğilimine girdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının bu süreçte ilaç tedarik sıkıntısı yaşanmaması için denetimleri sıklaştırdığını ve hayati ilaçlarda fiyat artırımı dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aldığına dikkat çeken Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftada 81 ilde 900 personelimizle üretici, ecza deposu ve eczanelerde yapılan ilk denetimler neticesinde değişik miktarlarda para cezası kesilmiştir. İdari para cezalarına ek olarak kapatma dahil her türlü önlemi devreye almış bulunuyoruz. Kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastalarımızı mağdur etmesine izin verilmeyecek, gereken yapılacaktır. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden üretici, depo, eczane arasındaki ilaç akışı anbe an takip edilmektedir. İTS üzerinden yapılan incelemeler sonucunda üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır.’’