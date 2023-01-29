Bakan Kurum "Atma!"yı sosyal medya hesabından paylaştı! Kısa filmde önemli mesaj: "Kalıcı zararlar veriyor"

Bakan Kurum, çevre konusunda önemli bir noktaya parmak basan "Atma!" adlı kısa filmi sosyal medyadan paylaştı.

Kısa filmde doğaya çöp atıldığı, ardından çöplerin toplanarak geri dönüşüm kutularına atıldığı görüntüler yer aldı.

Filmde ayrıca “Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem ‘Ortak Evimiz Dünyamız’a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın” mesajı verildi.



