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  4. Bakan Kurum "Atma!"yı sosyal medya hesabından paylaştı! Kısa filmde önemli mesaj: "Kalıcı zararlar veriyor"

Bakan Kurum "Atma!"yı sosyal medya hesabından paylaştı! Kısa filmde önemli mesaj: "Kalıcı zararlar veriyor"

29.01.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevreye atılan atıkların doğaya nasıl zarar verdiğini ve atıkların geri dönüşüme atılması yönünde mesaj verildiği kısa filmi sosyal medya hesabından paylaştı. Doğaya atılan çöplerin toplanıp geri dönüşüme atıldığı kısa filmde "Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kurum "Atma!"yı sosyal medya hesabından paylaştı! Kısa filmde önemli mesaj: "Kalıcı zararlar veriyor"

Bakan Kurum, çevre konusunda önemli bir noktaya parmak basan "Atma!" adlı kısa filmi sosyal medyadan paylaştı.

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Kısa filmde doğaya çöp atıldığı, ardından çöplerin toplanarak geri dönüşüm kutularına atıldığı görüntüler yer aldı.

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Filmde ayrıca “Doğaya atılan her atık çevremize kalıcı zararlar veriyor. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atıklarınızı geri dönüşüme atın. Hem ‘Ortak Evimiz Dünyamız’a hem de çocuklarımızın yarınlarına sahip çıkın” mesajı verildi.

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geri dönüşüm

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