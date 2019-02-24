Bakan Kurum: CHP'nin bıraktığı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir (2)

5 YILLIK SÜREÇTE 1,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, arıtma tesisin Seydişehir ilçesinin tamamına hizmet vereceğini, arıtılan suların da tarım da kullanılacağını kaydetti. Burada açıklama yapan Bakan kurum, İstanbul Kartal’da çöken binayı hatırlatarak, “Artık şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacağız. Kentsel dönüşüm şehirlerimiz için çok büyük önem arz ediyor. 81 ilin valiliklerine talimat gönderdik. Bu talimat çerçevesinde belediye başkanlarımız, öncelikli alanları tespit etmek suretiyle bize bildireceklerdir. 3 ay içerisinde acil alanlardan başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kartal’da çok elim bir kaza meydana geldi. Bunun bir benzerini de Konya’mızda yaşamıştık. Orada da birçok canımızı kaybettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bizim için çok önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yüzde 10- 15’ini bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projeler yatay mimari esaslı, kültürümüzü, özümüzü ve ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak.” dedi.