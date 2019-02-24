HABER

Bakan Kurum: CHP'nin bıraktığı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

5 YILLIK SÜREÇTE 1,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi.

5 YILLIK SÜREÇTE 1,5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, arıtma tesisin Seydişehir ilçesinin tamamına hizmet vereceğini, arıtılan suların da tarım da kullanılacağını kaydetti. Burada açıklama yapan Bakan kurum, İstanbul Kartal’da çöken binayı hatırlatarak, “Artık şehirlerimizin 50-100 yılını planlayacağız. Kentsel dönüşüm şehirlerimiz için çok büyük önem arz ediyor. 81 ilin valiliklerine talimat gönderdik. Bu talimat çerçevesinde belediye başkanlarımız, öncelikli alanları tespit etmek suretiyle bize bildireceklerdir. 3 ay içerisinde acil alanlardan başlamak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kartal’da çok elim bir kaza meydana geldi. Bunun bir benzerini de Konya’mızda yaşamıştık. Orada da birçok canımızı kaybettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bizim için çok önem arz ediyor. 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yüzde 10- 15’ini bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projeler yatay mimari esaslı, kültürümüzü, özümüzü ve ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak.” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI KAPALI KAPILAR ARKASINDA KURULMADI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimine de değinen Bakan Kurum şunları söyledi: “31 Mart seçimlerinde ve 24 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz Cumhur İttifakı kuruldu. Cumhur İttifakı bir masa etrafında kuruldu. Kapalı kapılar arkasında kurulmadı. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu. 15 Temmuz gecesi vatanı, milleti, bayrağı ve devletin bütünlüğü için bir araya geldik. O gün birçok şehit ve gazimiz oldu. Bu Cumhur İttifakı bugün 31 Mart seçimlerinde de içinde gönül olmak suretiyle, ülke sevdası olmak suretiyle inşallah 2071 yılına kadar sürecek.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberindekilerle birlikte Seydişehir’deki partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Turhan'dan muhalefete eleştiri: İktidar olmak için siyaset yapmıyorlarBakan Turhan'dan muhalefete eleştiri: İktidar olmak için siyaset yapmıyorlar
Bakan Akar: “Suriye’de yaşananlar bizim için bir beka meselesidir”Bakan Akar: “Suriye’de yaşananlar bizim için bir beka meselesidir”

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.