HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum'dan deniz salyası (müsilaj) açıklaması

Bakan Kurum'dan deniz salyası (müsilaj) açıklaması

26.06.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 6 bin 929 metreküp deniz salyasını (müsilaj) temizlediklerini, 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum'dan deniz salyası (müsilaj) açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) seferberliğinin 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"6 BİN 929 METREKÜP MÜSİLAJI BERTARAF ETTİK"

Bakan Kurum, "25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 25 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 3 bin 102 metreküp, Kocaeli 438 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 691 metreküp, Çanakkale 714 metreküp, Yalova 1677 metreküp müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik. Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Prof. Dr. Orhan Şen'den sıcaklık uyarısı! Bu saatlere dikkatProf. Dr. Orhan Şen'den sıcaklık uyarısı! Bu saatlere dikkat
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.