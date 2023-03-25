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  4. Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması! 'Afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz'

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması! 'Afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz'

25.03.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması! 'Afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz'

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini belirtti.

Bakan Kurum, İstanbul’un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine de yer vererek, "İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik" ifadelerini kullandı. (DHA)


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İstanbul Murat Kurum

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