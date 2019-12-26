Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul'un ÇED raporuyla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un ÇED Raporuyla ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

Son şeklini verdiğimiz ÇED raporu bakanlığımıza sunuldu. Bakanlığımız da son şeklini tamamladı ve askıda ilan ettik. 10 gün boyunca görüşe açtık.

Nihai ÇED raporumuz da itirazların değerlendirilmesiyle birlikte sağlamış olacağız. Bu ÇED süreci Türkiye’nin en geniş katılımlı şeffaf süreçlerinden biri olmuştur.

İnceleme değerlendirme toplantı tutanağı Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporunun yeterli olduğunu, önlemlerin alındığının ve son şeklinin ÇED raporuna verilmesi konusu yer almaktadır. İBB de toplantıya katılmış.

İBB’nin temsilcisi de ÇED raporunun altına imza atmıştır. İBB başkanı şimdi itiraz ediyor ama daha elemanının ne yaptığının farkında değil. İtiraz edeceksen toplantıya gel şu şu nedenden dolayı şerh düşüyorum de. İstanbul’un çevresi ve doğasını koruma eksenli bir bakışla yaklaştık. Bundan sonraki, süreci de belediyelerimiz akademisyenlerimiz STK’lar ile birlikte projemizi yürüteceğimizi ifade etmek isterim.



