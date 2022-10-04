Bakan Kurum'dan muhalefete sosyal konut tepkisi! 'Gelin, bu sosyal konutlar nasıl yapılıp teslim edilmiş görürsünüz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya Habitat Günü" programı kapsamında geldiği Balıkesir’de, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Bakan Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen toplantıda, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek kentin ihtiyaçları noktasında istişarede bulundu.

Ziyaretlerinin ardından Osmanlı Tarihi’nin en güzel eserlerinden biri olan Zağanos Paşa Camii Meydanı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “3 Ekim Dünya Habitat Günü vesilesiyle buradan tüm dünyaya vereceğimiz mesajlarımız var. Bugün çok güzel bir organizasyon yaptık. Habitat Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde, Bakanlığımız koordinasyonunda “hiç kimseyi, hiçbir yeri geride bırakma” anlayışıyla etkinliğimizi düzenledik. Burada, tüm dünyadan yabancı misafirlerimizi ağırladık. Tüm insanlık için, dünyamızın ve şehirlerimizin geleceği için tarihi önemi olan bu organizasyona Balıkesirimiz ev sahipliği yaptı.” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ GÜNDÜR BALIKESİR'DE İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN TÜM DÜNYAYA MESAJLAR VERDİK”

Bu organizasyonun Balıkesir’de gerçekleştirilmesinde çok büyük emeği olan, desteği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan’a şükranlarını ileten Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletlerden, dünyanın 110 ülkesinden misafirlerimizle birlikte üç gündür Balıkesir'de insanlık için, insanlığın geleceği için tüm dünyaya mesajlar verdik. Toplantılar yaptık, bilim insanlarımızı dinledik. Burada yuvarlak masa toplantıları etrafında gençlerimizin, akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın olduğu toplantılarda ‘hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmamak’ anlayışıyla görüşlerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi 20 yıldır AK Partimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğu devrimleri anlattık. Bir gurur tablosuyla 20 yıldır hem ülkemizde hem mazlum coğrafyada birliğin, beraberliğin, huzurun devam etmesi adına yapmış olduğu projeleri bir bir paylaştık.”

“HİÇ KİMSENİN GERİDE BIRAKILMADIĞI YÖNETİM ANLAYIŞINI TÜM DÜNYAYA HAYKIRDIK”

81 şehirde yapılan yatırımları hız kesmeden toplumun tüm kesimlerine götürdüklerini belirten Bakan Kurum, “Gencine, emeklisine, yaşlısına, şehidine, gazi ailesine ve eşit şartlarda yaşamak adına tüm şehirlerine hizmet götürmüş bir anlayışı gerçekleştirdik. Pakistan'da deprem olduğunda, sel olduğunda gidip orada deprem için sel için yardım bekleyen vatandaşlara yardım götüren, Arnavutluk'ta deprem olduğunda gidip hemen oraya koşup 500 konutu yapıp Arnavutluklu kardeşlerimize teslim eden, nerede bir afet olsa sel olsa oraya gidip koşup vatandaşını sarıp sarmalayan anlayışı ve hiç kimsenin geride bırakılmadığı, hiçbir yerin ayırt edilmediği, hiçbir vatandaşın ötekinden üstünlüğünün olmadığı yönetim anlayışını tüm dünyaya haykırdık. Bu anlamda da hem ülkemizle hem de Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZLE, CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GURUR DUYUYORUZ”

Bakan Kurum, hem Türkiye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Rusya-Ukrayna krizindeki ortaya koymuş olduğu iradenin tüm insanlık için ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu anlattık. Ve burada da tüm dünyadan gelen misafirlerimiz gıpta ile karşıladılar ve ülkemizi, ülkemizin duruşunu takdirle karşıladılar.” dedi.

“BALIKESİR’İMİZE SON 20 YILDA YAKLAŞIK 24 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK”

Balıkesir’e son 20 yılda yaklaşık 24 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehircilikten çevreye, eğitimden sağlığa, sanayiden ulaşıma ve bu manada şehrin her yerine hizmetlerimizi bir bir götürdük. Bu yatırımların 4 milyar 500 milyon liralık kısmı halen devam ediyor. Ve bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde de Balıkesirimize 1 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde, belediyelerimizle birlikte 9 millet bahçesi kazandırıyoruz. 9 millet bahçesinin ikisini açılışa hazır hale getirdik. 4 millet bahçemizin üçünün de yapımları devam ediyor. Gerek büyükşehir belediyelerimizle gerek ilçe belediyelerimizle birlikte bahçelerimizi, parklarımızı yapıyor ve Balıkesir’in o güzelliğine güzellik katacak adımları atmaya devam ediyoruz.”

Bakan Murat Kurum, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 farklı projede 3 bin 600 sosyal konutun yapıldığının altını çizerek, “Hani muhalefet cephesinden bu işler nasıl yapılacak diye soranlara: Balıkesir’e gelin; 20 yıldır bu sosyal konutlar nasıl yapılmış, vatandaşına nasıl teslim edilmiş görürsünüz.” sözleriyle muhalefeti eleştirdi.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA BALIKESİR’E 3 BİN 975 KONUT KAZANDIRIYORUZ”

100 bin sosyal konut kapsamında da 3 bin 600 konutu, hem merkez hem de ilçelerde inşasının devam ettiğini anımsatan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da Balıkesir’e 3 bin 975 konut kazandıracaklarını aktardı. Bakan Kurum, hem merkezde hem de ihtiyacı olan tüm ilçelerde bu konutların inşasına en kısa süre içerisinde başlayacaklarını ve 2 yıl içerisinde de vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.

“İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR BALIKESİRLİ KARDEŞLERİMİZDEN TAM 42 BİN BAŞVURU ALDIK”

Bakan Murat Kurum “İlk Evim İlk İş Yerim” projesine bugüne kadar 42 bin Balıkesirlinin başvurduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu başvuru karşısında da inşallah kayıtsız kalmadık. İnşallah yine konut yapılacak arsa kapsamında da Balıkesirimize, yaklaşık 4 bin konutluk kendi konutunu yapacak arsaların tahsisini yapacağız. Ve vatandaşımız, buraya ister müstakil ister müşterek olmak üzere arsaları almak suretiyle konutlarını yapabilecekler. Yine çok önemsediğimiz, benim en kıymetli, en değerli gördüğüm projelerden biri de işte bu meydanların düzenlenmesi. Şu an 45 ilimizde bu meydanların projelerini TOKİ’mizle, İller Bankamızla, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle, belediyelerimizle birlikte süreçlerimizi yürütüyoruz.”

“Osmanlı eseri yadigarımız, çocuklarımıza emanet bırakacağımız Zağnos Paşa Cami etrafında çok önemli bir meydan düzenlemesi yaptık”

Balıkesir Zağnos Paşa Camii Meydanı’nda yapılan düzenlemeleri anlatan Bakan Kurum, “Bugün geliyoruz gururla, onurla bu meydanda vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Osmanlı eseri yadigârımız, çocuklarımıza emanet bırakacağımız Zağnos Paşa Camii etrafında çok önemli bir meydan düzenlemesi yaptık. Burada kapalı otoparkı ile bina cephelerinin güzelleştirmesi ile hem esnafımız hem vatandaşımız burada daha mutlu daha huzurlu şekilde vakit geçiriyor. Bunu da gözlerimizle görmüş olduk. Bu projemizi tüm hızıyla devam ettireceğiz. Burada siluete zarar veren binalarla ilgili vatandaşlarımızın da rızasını alarak gerek kamulaştırma gerekse buradaki binalarda yapmış olduğumuz kat eksiltmeleriyle; bu meydanlaştırma çalışmasını Osmanlı tarihini ruhuna yakışır şekilde Balıkesir’imize yakışır, Balıkesir’in güzelliğine güzellik katacak şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve bu kapsamda bugünkü bedeli ile yaklaşık 50 milyon liraya mal olan ve etap etap da devam ettireceğimiz projemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİNİ DE BALIKESİR’İMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

‘Tarihe vefa geçmişe saygı’ anlayışıyla Bandırma ilçemizde meydan düzenlemesi yapımına da hızla devam ediyoruz.” diyen Bakan Kurum şunları söyledi:

“Bakanlığımız, bugün burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde sanat sokağındaki üç binanın da restorasyonunu bu yıl içerisinde başlatıyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde tamamlayacağız. Bandırma’mızda 17 Eylül Mahallemiz var. Vatandaşlarımızın burada otopark sorunu var ve bu sorunu çözmek için de Büyükşehir Belediyemize bu alanın tahsisini yapıyoruz ve gerekli kredi desteğini de sağlamak suretiyle otopark inşaatına en kısa süre içerisinde başlayacağız. Yine Balıkesir merkezde Milli Kuvvetler Caddesi ve Ali Hikmet Meydanı Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da ihalesini Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Biz de oraya gerek hibe gerek kredi gerek teknik destek vermek suretiyle bu sokak sağlıklaştırma projesini de Balıkesir’imize kazandıracağız. Yine bu kapsamda gezdiğimiz bugün gençlerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz Mekik ve Çavuş sokaklarımız var, burada da sokak sağlıklaştırma projesini İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ihalesini yapacak ve en kısa zamanda o sokağımızı da aynı burada olduğu gibi Balıkesir'e Balıkesir'in vatandaşına yakışır hale getiriyor olacağız.”

“YOL VE ASFALT ÇALIŞMALARINA 150 MİLYON LİRA KREDİ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Bakan Kurum, hem merkezde hem de ilçe ve köylerde vatandaşların talepleri doğrultusunda gerek kilitli parke gerek yol ve asfalt çalışmaları olmak üzere talepleri aldıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte de bu kapsamda 150 milyon lira kredi desteği sağlıyoruz. Büyükşehir belediyemiz kilitli parke ihtiyacı olan yerlere kilitli parke, asfalt ihtiyacı olan yerlere asfalt ve bu manada gerek altyapı gerek kanalizasyon ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları da yürütüyor olacak. İnşallah bu projelerimizden şehrimizin çehresini baştan sona değiştirecek daha da güzelleştirecek adımları atmış ve gelecek nesillerimize de en güzel haliyle aktarmış olacağız.” diye konuştu.

“SARIMSAKLI PLAJI’NIN GÜZELLİĞİNE ZARA VERMEYECEK ŞEKİLDE BETONLAŞMANIN OLMADIĞI AHŞAM DÜZENLEMEYİ KAZANDIRACAĞIZ”

Bakan Murat Kurum, Ayvalık bulunan Sarımsaklı Plajı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

“Plajımıza ilişkin yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde, plajda oranın güzelliğine hiçbir şekilde zarar vermeyecek, hiçbir şekilde betonlaşmanın olmadığı, vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının giderileceği, arkada ve sahildeki kumların üzerinde ahşap ünitelerle vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı çok önemli bir düzenlemeyi Ayvalık’ımıza Sarımsaklı’mıza kazandırıyor olacağız. Bu kapsamdaki çalışmamıza da, hem hibe hem de kredi desteği veriyoruz. Bu noktada da inşallah Sarımsaklımız bugünkü halinden çok daha güzel hale gelecek ve orada vatandaşlarımızı en güzel haliyle ağırlıyor olacak. Bu kapsamda yaptığımız tüm projeler Balıkesir'in geleceği adına, güçlü Türkiye’nin güçlü şehirleri kapsamında Balıkesir’imizi ihya edecek, inşa edecek ve Balıkesir’in gençlerine, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunacak adımları inşallah atacağız. Ve biz Türkiye olarak, tüm şehircilik adımlarımızı işte kökleri binlerce yıl geriye uzanan medeniyetimizden aldığımız ilhamla yapmaya gayret gösteriyoruz.”

“25 EKİM'DE, ANKARA’MIZDA, 17 İLDE, 5 BİN KONUTUN TOPLU TEMEL ATMA TÖRENİNİ YAPACAĞIZ”

Bakan Kurum, etaplar halinde sosyal konutların temellerinin atılacağını ifade ederek, “Balıkesir’e biz ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Milletimiz müsterih olsun. Ve bu kapsamda biz 25 Ekim'de, Ankara’mızda, 17 ilde, 5 bin konutun toplu temel atma törenini yapacağız. Akabinde de etaplar halinde sosyal konutlarımızın temellerini atmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 2023’ün ilk çeyreğinde bütün sözleşmelerimizi TOKİ Başkanlığımız eliyle imzalayacağız. Vatandaşlarımıza da 2 yıl içerisinde söz verdiğimiz şekilde konutlarımızı bitirip, etaplar halinde teslimini yapacağız. Balıkesir’deki konutlarımızı da merkezde var. İlçelerimizden bugün gelen talepler doğrultusunda, ilçe merkezlerinde de vatandaşımızın konut ihtiyacını giderecek adımları atacağız. Etaplar halinde de bu temelleri atacağız.” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLE İLGİLİ BİR KAYGIMIZ YOK”

Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüzdeki seçimle ilgili bir kaygımız yok. Ama şu kaygımız var; işte geleceğimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma kaygısı var. Bu kaygı ile çalışıyoruz. Bu kaygı ile üretiyoruz. Muhalefetin bu noktada ne dediğini hiç mi hiç önemli değil. Biz işimize bakıyoruz. Milletimize hizmet götürüyoruz, eser yapıyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz ve bu anlayıştan da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız.”

