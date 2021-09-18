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Bakan Kurum'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

18.09.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini, 1100 binanın yıkım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Kurum'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan, daha sonra Akseki'de çıkan ve günler sonra kontrol altına alınabilen orman yangınları sonrası bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık bir ay sonra yeniden bölgede bulunduğuna değinen Kurum, yangın sürecinde ilgili kurumlarla bölgede yer aldıklarını, ihtiyaçların anında giderilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bakanlık olarak hızlı şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kurum, "Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Şu ana kadar Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık." dedi.

Evleri tamamen yanan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptıklarına işaret eden Kurum, "1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi." diye konuştu.

İller Bankası kanalıyla altyapıya dair hasar tespit çalışmalarını da titiz şekilde tamamladıklarına dikkati çeken Kurum, köylerin su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm altyapı çalışmalarını eksiksiz şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yangın nedeniyle doğada yaşayan canların da zarar gördüğünü, karınca, kaplumbağa, keçi ve böceklerin etkilendiğini, yuvaların yıkıldığını dile getiren Kurum, "Sürüngenler, böcekler ve genel olarak fauna hakkında tespitlerimizi yapıyoruz. Nesli tehdit altındaki 52 türe yönelik tohum toplama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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yangın Murat Kurum
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