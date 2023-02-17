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Bakan Kurum deprem bölgesinden duyurdu: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi

17.02.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgede incelemelerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Bakan Kurum deprem bölgesinden duyurdu: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarına ilişkin olarak "Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Bütün ekiplerimiz bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

  • Ağır hasarlı binalardan eşya taşıyacak vatandaşlarımızın valilikler koordinesinde süreci yürütmesi önemli.

  • Enkazlar, belirlediğimiz enkaz döküm alanlarına dökülecek ve ayrıştırılacak.

  • 3 milyon bağımsız bölümün 345 bini yıkık veya ağır hasarlı. 1 hafta içinde 10 ilimizde tüm hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Konutların inşaatına mart ayında başlamayı planlıyoruz.
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deprem Murat Kurum

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