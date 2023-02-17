Bakan Kurum deprem bölgesinden duyurdu: Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarına ilişkin olarak "Yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi." dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi. Bütün ekiplerimiz bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.
Ağır hasarlı binalardan eşya taşıyacak vatandaşlarımızın valilikler koordinesinde süreci yürütmesi önemli.
Enkazlar, belirlediğimiz enkaz döküm alanlarına dökülecek ve ayrıştırılacak.