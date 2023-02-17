SON DAKİKA | 'Asrın felaketi'nde can kaybı sayısı arttı! Bakan Soylu depremin 12. gününde hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu

Son dakika deprem haberi: 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremin etkisi geniş bir bölgeye yayılırken; binlerce bina yerle bir oldu, vatandaşlar enkaz altında kaldı. 12 gündür arama kurtarma çalışmaları deprem bölgelerinde aralıksız sürerken, Türkiye'yi kahreden haberler gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA | ASRIN FELAKETİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR! BAKAN SOYLU CAN KAYBI SAYISINI DUYURDU

Bölgede çalışmalarına devam eden Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının 12. gününde son can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 11 ili etkileyen deprem felaketinde can kaybı sayısının 39 bin 672'ye yükseldiğini duyurdu.

