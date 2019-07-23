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Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Düzce'deki sel felaketine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, heyelan nedeniyle yıkılma riski taşıyan 66 binanın boşaltılacağını söyledi.

Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki sel felakatine ilişkin açıklama yaptı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Selin etkilerinin ne kadar sert olduğu görüldü. Kayıp 7 vatandaşımızdan 5'inin cenazesine ulaşıldı. 2 kardeşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerimiz, AFAD ve bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Buradaki süreç valimiz koordinasyonunda işletiliyor. İklim değişikliğiyle ilgili mücadele ülkemizin en önemli gündem maddesi.

Eylem planlarımızı açıklamıştık. Yapılması gerken işlemleri valilik kararıyla belediyelerimize gönderdik. Dere güzergahları üzerindeki konutun taşuınma sürecini yürütüyoruz. Batı Karadeniz bölgemizde de iklim değişikliğinin ikinci etabı olan mücadeleyi sürdürme amacıyla tespitlerimize başladık. yapılması gereken her türlü adımı atacağımızı yeniliyorum.

Dere kenarındaki binaların taşınması önceliğimiz. 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. 319 az 45 ağır 85 yıkık bina ve 26 da istinat duvarı var. 66 bina da heyelan riski altında. Bu binaların boşaltılması sürecini yapıyoruz. Tespit çalışmaları bitince bu süreci yapacağız. Belediyelerimizin ihtiyacı olan tüm desteği vereceğiz.

Afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin talep gönderildi. Konu üzerinde çalışılıyor. Valiliğimiz zarar gören vatandaşlar için yapılması gerekenleri yapacak."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Düzce sel felaketi

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