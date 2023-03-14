Bakan Kurum duyurdu: Şanlıurfa’nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin inşası için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan bir video paylaştı. Videoda, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kalıcı konutlarla ilgili ilk kazmanın vurulduğu anlatılırken Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “Bilimsel, güçlü ve hızlı! TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla, Şanlıurfa Birecik’te de başladık.” ifadelerini kullandı.

"ŞANLIURFA'YA İLK ETAPTA 897 KONUT YAPILACAK"

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Şanlıurfa’nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı videoda, ilk etapta 897 konu yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa’da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.



