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Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak

GÜNDEM HABERLERİ  | 04.11.2018 05:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapadokya'da tespit edilen 100'ün üzerinde kaçak yapı olduğunu ifade ederek, "Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sona yapılmış yapılar. Bu yapılar İmar Barışı'na dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de Valiliğimiz bu sürecin götürülmesini anbean takip ediyor. Bu yapılar İmar Barışı'na girmeyecek" dedi. Bakan Kurum ayrıca Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon kişinin İmar Barışı'ndan yararlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlere bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ Valiliği önünde Vali Vekili Tayyar Şaşmaz tarafından karşılanan Bakan Kurum, makam ziyaretinde bulundu. Tekirdağ'ın sahip olduğu 12 organize sanayi bölgesiyle, gelişmişlik sıralamasında Türkiye'de 7'nci il olduğunu ifade eden Kurum, "Tekirdağ sanayi anlamında, ticaret anlamında ülkemizin önemli bir potansiyeli. Tabii 1980 yılında başlayan çarpık sanayileşmeyle birlikte gerekli altyapı da tam anlamıyla sağlanmış değil" dedi. Kurum, geçmiş yıllarda Tekirdağ'da Türkiye'nin en büyük çevre projesinin hayata geçmeye başladığını, bu proje kapsamında çarpık sanayilerin birleştirilerek 8 organize sanayi bölgesi haline getirildiğini, 4 mevcut organize sanayi bölgesiyle de 12 sanayi bölgesinin oluştuğunu anlattı.

'2019'DA ERGENE BERRAK AKACAK'

Proje kapsamında 5 atık arıtma tesisinin bulunduğunu, bunlardan 3'ünün tamamlandığını belirten Kurum, 2019 yılında projenin tamamlanmasıyla Ergene Nehri'nin eskisi gibi berrak akacağını söyledi. Bakan Kurum, "Diğer 2'si de inşallah önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak. Projenin tamamı 2019 yılında bittiğinde bizim Çorlu, Ergene Nehrimiz inşallah eskisi gibi berrak, eskisi gibi çevreye zararsız haliyle bölgeye faydalı bir nehir haline gelecek. Sanayi bölgelerinin tamamında atık su arıtma tesisimiz var. Ancak geçtiğimiz günlerde bir tesisimizin arıtma tesisini çalıştırmamasından dolayı kirlendiğini de hep beraber gördük. Gerekli tesise de kapatma cezası verdik. Bu büyük çevre projemiz bitene kadar da mevcut kontrollerimiz anbean yapılacaktır. Kimsenin Ergene Nehri'ni kirletmesine de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, Çorlu'da eski devlet hastanesinin bulunduğu 30 bin metrekarelik alanı millet bahçesi olarak değerlendireceklerini, Tekirdağ'da da millet bahçesi kurulması noktasında proje hazırlanacağını anlatarak, "Tekirdağ'da sadece bunlarla kalmayacağız, diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah 2 ve 3'üncü millet bahçelerini de buraya kazandıracak çalışmalarımızı yapacağız. Tekirdağ sanayimiz, ekonomimiz açısından önemli bir kent. Biliyorsunuz Sanayi Bakanımız ihracat rakamlarını açıkladı ve geçen yıl Eylül ayına göre rekor seviyede ihracatımız arttı, ithalatımız da azaldı. Dolayısıyla bu sanayicinin yüzünü güldürecek bir durum" dedi.

'KAPADOKYA'DA 100'ÜN ÜZERİNDE KAÇAK YAPI VAR'

İmar Barışı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık 2017'den sonra yapılan kaçak yapıların yıkılacağını kaydederek şunları söyledi:

"Nevşehir Kapadokya'da tespit ettiğimiz 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sona yapılmış yapılar. Bu yapılar İmar Barışı'na dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de Valiliğimiz bu sürecin götürülmesini anbean takip ediyor. Bu yapılar İmar Barışı'na girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak. İmar Barışı'nı iyi anlamak lazım. İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına yapılmış bir kanun düzenlemesidir. Bu kanun düzenlemesiyle birlikte elektriğini, suyunu, doğal gazını alamayan vatandaşımızın önünü açmak için yapılmış bir düzenleme. O yüzden bunu iyi anlamak lazım. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsinin tespitini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'İMAR BARIŞI'NDAN 8,5 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANDI'

Kurum, İmar Barışı'ndan 8,5 milyon kişinin yaralandığını açıklayarak, "Biz İmar Barışı'na gelir olarak bakmıyoruz. Yaklaşık 8,5 milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyonlara ulaşacak. Çok ciddi talep var. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruları uzattık" dedi.

Bakan Kurum, daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakan Kurum'a, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve kurum müdürleri de eşlik etti.

(DHA)

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