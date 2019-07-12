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Bakan Kurum 'Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ OMUZ OMUZA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret etti.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ OMUZ OMUZA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Uzungöl'de planlanan kentsel dönüşümü halkla beraber yapacaklarını söyledi. Kurum, "Trabzon'umuzun ve Türkiye'mizin medarı iftiharı, turizm cennetlerinden biri olan Uzungöl'ümüzdeyiz. Uzungöl, 1983 yılında 'milli park' ilan edilmiş. Yine 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmiş olan çok önemli bir yerimiz. Burayı yaklaşık 2,5 milyon turist ziyaret ediyor. Geldiğinde herkesin doğasına hayran kaldığı bir turizm cennetimiz; ancak Ayder Yaylası'nda olduğu gibi Uzungöl'de de Osmanlı'dan bu yana kalan vatandaşlarımızın olduğu ancak o günden bugüne yapılaşma olarak da bizim tarihimize, kültürümüze uygun olmayan kaçak yapıların da içinde olduğu yapılaşma sürecini birlikte izliyoruz. Ayder'imize ilişkin bir kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Şimdi Uzungöl'ümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'İMAR BARIŞINA UYGUN OLMAYAN 118 YAPI VAR'

Uzungöl'de 'imar barışı'na dahil olmayan yapıların yıkılacağını belirten Bakan Kurum, "'İmar barışı'na uygun olmayan 118 yapı var. Bu yapılara ilişkin tebligatları yaptık ve süreç içinde de 'imar barışı'na uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Hemen akabinde Uzungöl'ü gerçekten uluslararası anlamda da bu doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Bunu büyükşehir belediyemizle birlikte ve Çaykara Belediyemizle birlikte yapacağız. Sezon bitimine müteakip de burada uygulamaya geçmek istiyoruz. Uygulama detayına bakacak olursak öncelikli olarak bu kaçak yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

'BİRDEN FAZLA OTOPARKI BÖLGEYE KAZANDIRACAĞIZ'

Uzungöl'ün yoğun trafiğine de değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bu trafik problemini halledecek otoparkı, belki birden fazla otoparkı da bölgeye kazandıracağız. Hem gelişinde hem de gidişinde olmak üzere 2 otopark ön görüyoruz. Otoparkı da büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyemiz ile birlikte bakanlık olarak her türlü desteğin verilmesiyle gerçekleştirmiş olacağız. Çevre düzenlemesini 81 ilimizde yapıyoruz. Burası da bizim en önemli millet bahçemizden, parklarımızdan olacak. Bu çerçevede etrafında yürüme yollarını yenileyeceğiz. Vatandaşlarımız burada daha iyi şartlarda yürüsün, koşsun ve güzel vakit geçirsin, diye. Etrafta imar planına uygun olmayan yapılar var. Yine çok kısa zamanda koruma amaçlı imar planını hazırlayıp, bu çerçevede buradaki süreci yönetmiş olacağız. Buna uygun olmayan yapıların da tebligatlar çerçevesinde yıkımını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla da burada uygun alanlarda onları mağdur etmeyecek şekilde kira yardımı taşınma yardımı vereceğimiz en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini Uzungöl'de gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede de özlenen, atalarımızın bize emanet bıraktığı bu tarihi ve kültürel alanı da gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."

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