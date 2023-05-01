Bakan Kurum merak edilen soruyu yanıtladı! "Altını çizerek söylüyorum"

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 24 TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesiyle ilgili son gelişmeleri aktaran Kurum, İstanbul'da başlayan kentsel dönüşümle ilgili merak edilen soruları da yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan bir deprem yaşadık. 11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde 50 bin 400 canımızı kaybettik. Nice yuvalar yıkıldı ve biz de her afette olduğu gibi ilk andan itibaren illere bölgelere süreci yönetmek için akın ettik. Tüm Türkiye oradaydı. Çalışmalarımızı yürüttük. Hızlıca arama kurtarma ve geçici barınma konteyner süreçlerini ihtiyaçları giderme gayreti içerisinde olduk.

ENKAZ KALDIRMADA SON DURUMU

Kalıcı konutlarla ilgili süreci başlattık. Depremin üzerinden 15 gün geçti ilk sözleşmeleri yaptık. 2.5 ay geçti şu an 127 bin bağımsız bölümün yapım süreci başladı. 44 gün sürmüş yapımı. İlk köy konutların anahtarlarını verdik. Aynı anlayışla 1 yıl içinde, mayıs sonu başlamayı hedefliyoruz 650 bin konutun yapım sürecini yürütüyoruz. Enkaz kaldırma süreci acil yıkılacaklarda yüzde 84 seviyelerine geldi.

Hızlı bir şekilde seferberlik anlayışıyla vatandaşımızın ihtiyacını giderecek üniteleri yapmaya gayret gösterdik. 11 ilde eş zamanlı yürütüyoruz. Tüm tedarik zinciriyle ilgili üreticilerle konuştuk. 650 bin konut inşa edeceğiz dedik. Onlar da hepimiz el ele verdik. İnşaat sektörümüz çok iyi. Bu Türkiye'nin gücüdür. Aynı Elazığ Malatya'da İzmir'de olduğu gibi, sellerde yangınlarda olduğu gibi sözümüzü tutacağız.

"ALTINI ÇİZEREK SÖYLÜYORUM"

Birinci önceliğimiz deprem bölgemiz. Ardından da son bir asar baktığımızda 134 bin vatandaşımızı depremlerde kaybettik. İstiyoruz ki başka ocaklara ateş düşmesin. Bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüşümü sağlandı. İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü. Tespitlerimizde İstanbul'da 1.5 milyona yakın konutun riskli olduğunu tespit ettik. Gaziosmanpaşa'da sayın cumhurbaşkanımız Yarısı Bizden Kampanyası'nı müjdelediler. Vatandaşlar 'Evimiz mi yıkılacak?' diye soruyorlar. Tamamen rızaya dayalı altını çizerek söylüyorum. Rızaya dayalı 200 bin konutumuzun yerinde yapıyoruz 100 bin konutu rezerv alanda yapıyoruz. Başvuruları 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Ekiplerimiz binaya gidecekler ön tespitlerini yapacaklar riskli bina şerhi konulmayacak, 3'te 2 çoğunluk sağlandıktan sonra süreci yürüteceğiz. Bu bina dönüşmelidir diyeceğiz. 200 bini aşarsa başvuran vatandaşlarımızdan geçerli olanları torbaya atıp kura çekeceğiz. TOKİ başkanlığımızca inşaatı biz, devletimiz yapacak. 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Aylık 5 bin 200 kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Kiracıya 2 aylık yardım vereceğiz.

Vatandaşımız 2+1 daire için 750 bin lira ödeyecek. Bu İstanbul'un yüzyılın dönüşümü olacak. İstanbul'u korumak zorundayız. Dönüşümü egemenlik meselesi. Kampanyamıza 77 bin 136 başvuru, 425 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 1 milyon 600 bin vatandaşımızı etkileyen bir duruma tekabül ediyor.

