Bakan Kurum Sancaktepe'de

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de bazı bölgelerde yaşanan tapu sorununa ilişkin, "Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." dedi.

Kurum, Sancaktepe'de Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde tapu sorunu olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını çözmek zorunda olduklarını belirten Kurum, "Kanunsa kanun, plansa olan, düzenlemeyse düzenleme veya arsa satışı, bunun adı neyse bunları yapıp sizlerin problemlerini aşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kurum, Bakanlık ve ilgili genel müdürlüklerin üzerine düşen görevleri yerine getireceğini vurgulayarak, "Bunları 1 Nisan sabahı çözmek zorundayız. Aslına bakarsanız bugünden itibaren bu çalışmaları arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da bu çalışmaları yapacak." ifadelerini kullandı.

Tapu sorununu bildiklerini, süreç sırasında hiç kimsenin mağdur edilmemesi için dikkatli olduklarını belirten Kurum, tapuların en kısa zamanda alınması temennisinde bulundu.