Bakan Kurum: Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Altyapı yatırımları ve kentsel dönüşüm alanlarının temel atma törenleri ile bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve bürokratların da yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “31 Mart seçimlerinden önce de Samsun’a gelmiştiniz. O mahallelerimizin heyecanına şahitsiniz. 1,5 yıl geçmeden bütün o çalışmalar yapıldı ve şu anda 4 tane ihale gerçekleşti. Samsun’da kentsel dönüşüm etkin ve yaygın bir şekilde sürüyor. Sanayi dönüşümünü de başlatmış olduk. Size Samsun çok şey borçlu. Samsun’un geleceğinde, tarihinde çok büyük bir yeriniz olmuş oldu. Bu konuda hemşehrilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum” dedi.

"VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASININ MUTLULUĞU VE GURURU"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Samsun’a verdikleri sözü hatırlatarak şunları söyledi:

“Başkanımızın da ifade ettiği gibi 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir şehircilik manifestomuz var. Bu manifestoyla birlikte biz Samsun'umuzun geleceği ve vatandaşlarımız için yapılacak tüm adımları adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde atacağımızı söylemiştik. Şehrin içinde köhneleşmiş, yıkılma riski olan tüm yapıların etaplar halinde kentsel dönüşüme tabi tutulacağını söylemiştik. Millet bahçeleriyle daha fazla yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracağımızı, sıfır atık projeleriyle belediyelerimizin artık çöplerini ayrıştırarak toplayacağını, yine belediyelerimizin gerek altyapı gerekse üst yapıya ilişkin tüm projelerine destek olacağımızı, burada hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin hepsine eşit mesafede hizmet getireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün bu sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”