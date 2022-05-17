Bakan Mahmut Özer'den dikkat çeken sözler: Bir an bile beklemeye tahammülümüz yok

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen 'Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde konuştu. Özer, öğretmen ve öğrenciler ile el ele yeni yola girmenin, gelecekle ilgili yeni adım atmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek, ocak ayından beri hazırlıkları yapılan matematik seferberliğinin bugünden itibaren başlatıldığını söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin kilit taşının matematik öğretimi olduğunu kaydeden Özer, "Bunu bir retorik olarak söylemiyorum çünkü matematik hepimize lazım. Matematik sadece sayısal eğilimi olan öğrencilerimize değil sözel eğilimi, eşit ağırlık eğilimi olan öğrencilerimize de lazım. Aslında bu paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Matematik her insan için gerekli olan bir enstrüman sağlıyor, hayatı anlaması, yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için. İşte bizler gençlerimizi 21'inci yüzyılın dünyasına bu yeteneklerle yetiştirmek için matematik seferberliğini hep birlikte bugün başlatmış oluyoruz. Bu, adım adım 81 ilimize 922 ilçemize yaygınlaşarak, çok güzel başarı hikayeleri ortaya çıkacak. Buna kalbi olarak inanıyorum" dedi.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezleriyle (BİLSEM) ilgili açıklama yaptığını ve bu kapsamda yaz okullarında 'bilim' ve 'sanat' olmak üzere 2 ders açılacağını hatırlatan Bakan Özer, "İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar bilim sanat merkezi olup olmadığına bakmaksızın 18 milyon öğrenciye yaz okullarına katılabilme imkanı sunacağız. Matematik seferberliği ile de yeni bir adım atıyoruz. Bu süreçleri sahada öğrencilerimize çok daha fazla entegre edebilmek için 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında, tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz. Bizim bir an bile beklemeye, ertelemeye tahammülümüz yok. Karar verdiğimiz şeyleri hızlı bir şekilde yazın uygulayarak inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında çok daha güçlü bir şekilde eşitsizliklerimizi çok daha azaltmış şekilde yolumuzda yürümeye, yeni açılımlar yapmaya devam edeceğiz. Matematik seferberliğinin, ülkemizin geleceğine atılmış çok önemli bir kırılma noktası, önemli bir çentik olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

DHA

