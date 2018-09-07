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Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi.

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesinde sahil şeridinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine yol açan gemiyi tespit ettiklerini duyurdu.

1 MİLYON 644 BİN TL PARA CEZASI

Palau bayraklı, 'Harrier' isimli kuru yük gemisinin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildiğini bildiren Bakan Kurum, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Denizdeki kirliliği tespit etmek amacıyla bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir.

Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir.

DENİZ TEMİZLEME MASRAFLARINI DA ÖDEYECEKLER

Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da söz konusu firma tarafından karşılanacaktır."

DENİZİ KİRLETEN GEMİ PERSONELİ İFADE VERECEK

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Foça'da akaryakıt sızıntısına neden olan Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin personelinin ifadesi alınacak.

Geminin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, soruşturmayı yürüten Foça Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum izmir Foça akaryakıt

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