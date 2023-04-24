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Bakan Murat Kurum'dan Kağıthane'de tapu ve anahtar teslim töreninde önemli mesajlar

24.04.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un mesire alanı olan Kağıthane'mize, toplam büyüklüğü 60 bin metrekare olan, 74 milyon yatırım değerine sahip olacak Kağıthane Millet Bahçemizi armağan ediyoruz." dedi.

Bakan Murat Kurum'dan Kağıthane'de tapu ve anahtar teslim töreninde önemli mesajlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi 688 konut, 57 dükkan Anahtar Teslimi ve Lale Sitesi 242 Bölümün Tapu Teslimi ile Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Kurum, Kağıthane'yi yeniden yeşili ve maviyi merkeze alan "Sadabad" geleneğiyle buluşturacak, çok özel bir projeye adım attıklarını ifade etti.

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Kurum, deprem dönüşümü yaparken bir yandan da millet bahçelerini fidanlarına kavuşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'un mesire alanı olan Kağıthane'mize toplam büyüklüğü 60 bin metrekare olan, 74 milyon yatırım değerine sahip olacak Kağıthane Millet Bahçemizi armağan ediyoruz. TOKİ'mizin yapacağı millet bahçemizde birçok sosyal donatı yer alacak. İnşallah bu millet bahçemizi önümüzdeki yıl sizlere, Kağıthaneli kardeşlerimize armağan edeceğiz. Kağıthane'mizde Göçmen Konutlarımız var. Bu konutlarımız, Talatpaşa Mahallemizde bulunuyor. Oradaki Sadabad Sitesi'nin sakinleri de 30 yıldır mülkiyet sorunu yaşıyorlar. Şimdi biz kardeşlerimizin tapu sorunları çözüyoruz. 290 hak sahibi kardeşimize tapularını bugün veriyoruz. Yine aynı sorundan dolayı muzdarip olan Lale Sitemizi de unutmadık. Orada da 242 bağımsız bölümün tapularını sahiplerine teslim ediyoruz. Toplamda 688 konut ve 57 dükkan olmak üzere Yahya Kemal'de yaptığımız dönüşümde, biten konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise yeşil alanları oluşturarak, projeleri hayata geçirerek vatandaşların huzur ve mutluluğuna katkı sağlayacak alanlar oluşturduklarını kaydetti.

Bulut, bu alanları oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hak sahibi vatandaşlara tapuları ve anahtarları teslim edildi.

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İLK FİDANLARA CAN SUYU VERDİ

Törenin ardından fidan dikim etkinliğinde ilk fidana can suyunu Bakan Kurum verdi.

Sultangazi Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada ise tüm şehirlerde olduğu gibi İstanbul'da da yeşil ve maviyi dönüşüm çalışmalarının merkezine aldıklarını söyledi.

Bakan Kurum, burada da fidan dikimi yapıp fidanlara can suyu verdi. (AA)

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Kağıthane Murat Kurum

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