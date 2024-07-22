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  4. Bakan Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

Bakan Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

22.07.2024 22:48
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti. Sosyal medya hesabındaki paylaşım yapan Levent, "Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik" dedi.

Bakan Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

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Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz." ifadesini kullandı.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı:

"Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Haluk Levent
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