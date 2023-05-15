HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Murat Kurum: Tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız

Bakan Murat Kurum: Tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız

15.05.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapımı süren afet konutlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Konutların inşaatından görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, "14 Mayıs'ta da afetzede kardeşlerimiz verdikleri büyük destekle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını, güvenlerini göstermiştir. Söz verdiğimiz gibi tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum: Tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinde büyük yıkımların yaşandığı Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Elazığ, Diyarbakır ve Kilis'te inşaat süreci devam eden afet konutlarının videosunu paylaştı.

"AFETZEDE KARDEŞLERİMİZ GÜVENLERİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Depremzedeleri 1 yılda evlerine kavuşturacaklarını belirten Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketinin ardından 11 ilimizde, ilk andan itibaren milletimizin yanındaydık. 14 Mayıs'ta da afetzede kardeşlerimiz verdikleri büyük destekle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını, güvenlerini göstermiştir. Allah hepsinden razı olsun.
Allah bizi kardeşlerimize mahcup etmesin. Söz verdiğimiz gibi tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim örneği sosyal medyada gündem oldu!Fatih Terim örneği sosyal medyada gündem oldu!
AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!AK Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'ın sözlerine tepki!
Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Seçim ikinci tura kaldı!

Seçim ikinci tura kaldı!

CHP'nin oy oranına dikkat çekti: Yanıldık, itirazımız yok

CHP'nin oy oranına dikkat çekti: Yanıldık, itirazımız yok

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Terim'in prensiydi! Yeni adresi: Beşiktaş

Terim'in prensiydi! Yeni adresi: Beşiktaş

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi

Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."

Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."

İlginizi Çekebilir

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.