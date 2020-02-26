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Bakan Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuz omuza fotoğrafı gündem oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 66’ncı doğum gününü, sosyal medya hesabından 5 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaşarak kutladı.

Bakan Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuz omuza fotoğrafı gündem oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz” diye yazdı. Varank’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcıları 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Gün boyu Twitter'da Erdoğan'la ilgli başlıklar trend topic oldu.

BAKAN VARANK: OMUZ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Erdoğan’ın doğum gününü kutlayanlar arasındaydı. Varank, 5 yıl önce Antalya’da G-20 zirvesi sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, “Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz” diye yazdı.

VARANK

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Bakan Varank’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilip paylaşıldı.

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