Bakan Nebati, 'nöroekonomi' yanıtı! "Hayır onu geç de" dedi ve ekledi: Nörologlara gitsinler

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, geçtiğimiz haftalarda yeni ekonomi modeline ilişkin yaptığı konuşmanın bir bölümünde, "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır." şeklinde bir cümle kullanmıştı.

Nebati'nin sözleri, özellikle sosyal medyada çok konuşulurken Meclis'in açılması sonrası ilk grup toplantısını yapan İYİ Parti'de de gündeme geldi. Genel Başkan Akşener, konuşma yaptığı sırada, Bakan Nebati'nin sözlerini hatırlattı.

"BİZE NÖROLOGLAR LAZIM"

Konuşmasında ekonomiye değindiği sırada Akşener, Bakan Nebati'yi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi "Neo liberal ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım" dedi. İkinciyi okuyamam, okumadan hiç söyleyemem. "Günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmakta", bu ne demek? Gelin tercümesini yapayım. Aslında diyor ki "Biz bilgiden ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomi metotlarını da reddediyoruz. Bizi artık ekonomistler değil, nörologlar... Buraya bir de psikiyatrist lazım.

BAKAN NEBATİ'DEN YANIT

Akşener'in sözleri, başta sosyal medyada olmak üzere kısa sürede gündem olurken Bakan Nebati'den jet yanıt geldi. Muhabirlerin, ekonomi modeline ilişkin eleştirileri sorduğu sırada "Hayır onu geç de" diyen Nebati, "Nöro iksisatla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Nöro iktisat diye bir şey yok diyorlarsa ben ne yapayım? Yarın, cuma günü cevap vereceğim." ifadelerini kullandı. (İHA)

