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Bakan Özhaseki: Afet bölgesindeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

07.06.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğunu belirterek, "İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki: Afet bölgesindeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle bir araya gelip, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Özhaseki, gerçekleştirdiği toplantılarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyip, istişarelerde bulundu.

"BU BÖLGELERDEKİ KONUTLARI HIZLICA VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki, toplantılara dair konuşmasında, önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğunu belirterek, "İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte, sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde, Türkiye'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına da ağırlık vereceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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deprem Mehmet Özhaseki

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