Bakan Özhaseki'den uyarı geldi: 'Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken, bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmektedir. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARI UYARDI!

Bakan Özhaseki, doğal oksijen kaynağı olan ormanlarda, havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlardan duyarlı davranmaları konusunda uyarıda bulundu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





