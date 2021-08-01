Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte il il yangınlardaki son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde devam eden yangınlar ve söndürme çalışmaları hakkındaki son durumu açıkladı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin Silifke'de çıkan 2 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli açıklamasında şunları ifade etti:

Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN SİLİFKE’DE ÇIKAN 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.



Böylece MERSİN’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.



Soğutma çalışmaları devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021

ANTALYA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Bu açıklamasının ardından Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Antalya Gazipaşa'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

101 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Silifke ve Antalya'daki yangınlarla birlikte 107 yangından 101'i kontrol altına alınmış oldu. Bakan Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada 107 orman yangınından 98'inin kontrol altına alındığını açıklamıştı.



