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Bakan Pakdemirli "baba dostlarıyla" buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 21:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de babası Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla bir araya geldi - Bakan Pakdemirli, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla buluştu.

Kentteki bir termal otelde "Baba Dostları ile Buluşma" adıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, "Keşke babam da burada olsaydı da hep beraber olsaydık." dedi.

Türkiye'ye hizmet eden, Türkiye için bir çivi çakan herkese rahmet dileyen Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı uzun zamandır tanıyorum. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum biridir. Kendisiyle son 8 ayda çok yakın çalışma fırsatım oldu. Buradan da kendisine bağlılığımı bir kez daha belirtmek isterim. Vatanını, milletini bu kadar seven, kendisini Türkiye'ye vakfetmiş biridir." diye konuştu.

Türkiye'ye, iyi bir noktaya geldiği süreçte sıkıntılar yaşatılmaya çalışıldığını anlatan Pakdemirli, "Ben bugün kendimce iyi bir misyon üstlendiğimi düşünüyorum. Zamanında ailem nasıl demokrasinin yanındaysa ben de milletin iradesinden yana sonuna kadar, son nefesime kadar olmaya kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Anavatan Partisi İl Başkanı Fevzi Kahraman da Türkiye'nin Turgut Özal zamanında çağ atladığını söyledi.

Özal'ın bu başarısında ekibinin de çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Kahraman, "Hem Özal'ın hem de Ekrem Pakdemirli'nin hakkını ödemek kolay değil. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde 'Evlada yapılan babaya yapılmıştır.' der. İşte evlat aramızda." ifadesini kullandı.

Kahraman'ın da konuşması sırasında duygulu anlar yaşadığı görüldü.

Ekrem Pakdemirli'nin hayatının anlatıldığı kısa videonun paylaşıldığı programda Bakan Pakdemirli, toplantıya katılan misafirlere çam fidanı hediye etti.

Etkinliğe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış çok sayıda eski milletvekili, bürokrat ve Ekrem Pakdemirli'nin dostları katıldı.

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