İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla buluştu.

Kentteki bir termal otelde "Baba Dostları ile Buluşma" adıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, "Keşke babam da burada olsaydı da hep beraber olsaydık." dedi.

Türkiye'ye hizmet eden, Türkiye için bir çivi çakan herkese rahmet dileyen Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı uzun zamandır tanıyorum. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum biridir. Kendisiyle son 8 ayda çok yakın çalışma fırsatım oldu. Buradan da kendisine bağlılığımı bir kez daha belirtmek isterim. Vatanını, milletini bu kadar seven, kendisini Türkiye'ye vakfetmiş biridir." diye konuştu.

Türkiye'ye, iyi bir noktaya geldiği süreçte sıkıntılar yaşatılmaya çalışıldığını anlatan Pakdemirli, "Ben bugün kendimce iyi bir misyon üstlendiğimi düşünüyorum. Zamanında ailem nasıl demokrasinin yanındaysa ben de milletin iradesinden yana sonuna kadar, son nefesime kadar olmaya kararlıyım." değerlendirmesinde bulundu.