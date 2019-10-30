HABER

Bakan Pakdemirli Belarus'a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılmak üzere bu akşam Belarus'a gidecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla bu akşam Belarus'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Belarus'a gidecek Pakdemirli, resmi ziyareti kapsamında yarın iki ülke arasındaki genel ve tarımsal konularla ilgili görüşme ve temaslarda bulunacak.

Pakdemirli, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, KEK Eşbaşkanı ve Başbakan Yardımcısı Vladimir Dvornik, Tarım ve Gıda Bakanı Anatoly Khotko ile de görüşecek.

Açıklamaya göre, Türkiye ile Belarus arasındaki toplam dış ticaret hacmi geçen yıl 632 milyon dolar olurken, bunun 79 milyon dolarlık kısmı tarımsal ürünleri kapsadı. Türkiye geçen yıl Belarus’'a 64 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Belarus'a daha çok domates, taze üzüm, taze ve kuru fıstık, narenciye gibi ürünler ihraç edildi.

Yapılacak ziyaretle, iki ülke arasındaki mevcut tarımsal ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Gemlikli kadınlar harekete geçtiGemlikli kadınlar harekete geçti
Rus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriyeRus askeri polisinden petrol kuyuları çevresinde devriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belarus Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

Son dakika: Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Hürriyet gazetesinde kimler işten çıkarıldı?

Hürriyet gazetesinde tenkisat depremi

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı! Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.