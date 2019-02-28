Bakan Pakdemirli: Bin tonun üzerinde bakliyatımız satışa hazır (3)

FINDIK ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Düzce’ye gelerek AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ile seçim çalışmalarına katılarak esnafları ziyaret etti. Ardından Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısında çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, fındık fiyatlarında sadece sezonu kurtarmanın peşinde olunduğunu, ancak bunun bu şekilde olmayacağını ifade ederek, “Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmalarını gündeme aldık. Böylece inşallah fındık bahçelerinde dekara 200 kilogram üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Zaten burası Karadeniz’in diğer bölgelerine göre verimde daha yüksek bunu daha da arttırmamız lazım. 10 Nisan gibi bir fındık çalıştayımız var. 3 gün boyunca fındığı konuşacağız. Fındığın dünü, bugünü yarınını bir arada konuşmamız lazım. Türkiye fındıkta yüzde 60-65 ile tüm dünya üretiminin 3’te 2’sine sahip. Çok güzel. Ama bugünkü işi bu yapıyla bırakırsak da yarınlarda Türkiye birinci ülke olmayacak. Yani hep 1 kilogram fındığı 20 liraya satmaya çalışıyoruz, ancak 2 kilogram fındığı 30 liraya nasıl satarız diye düşünmüyoruz. Oturup bunların hepsini bu fındık çalışıtayında konuşacağız. 10-12 Nisan arası Ordu’da yapacağız. Bende çalıştayın son gününde orada olacağım” dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra Düzce’den ayrıldı.