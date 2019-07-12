Bakan Pakdemirli'den, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili "Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek, mümkün mertebe buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

"DEZENFORMASYONLARA İTİBAR ETMEYELİM"



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

''Dalaman ve Fethiye yangınıyla ilgili sona doğru geliyoruz. Soğutma çalışmaları yapıyoruz. Gece kara çalışmalarına bizzat nezaret ettim. Sabah ilk ışıklarıyla beraber de son talimatları verdik. İlk ışıklarla beraber tabi ki tüm helikopterler havalandı. Helikopterlerimizin sayısını 13'ten 19'a çıkarttık.

Bugün itibariyle yukarıda gördüğümüz tablo düne oranla çok daha iyileşmiş bir tablo. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Yer yer tütmeler var. Hava araçları buraları su ile döverek buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz.