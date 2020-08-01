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Bakan Pakdemirli’den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 20:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 ilde çıkan 14 orman yangınından 10’unun kontrol altına alındığını, 1’inin söndürüldüğünü 3’ünde ise müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Pakdemirli’den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

11 ilde çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktaran Bakan Pakdemirli, Muğla’da, Milas ve Fethiye -Kelebek Vadisi olmak üzere iki adet, Aydın’da Çine-Akçaova ve Nazilli-Bozdoğan’da olmak üzere iki adet, İzmir Gaziemir-Çamönü ve Kemalpasa’da olmak üzere iki adet, Gaziantep Merkez, Balıkesir Dursunbey, Sinop Boyabat, Samsun Vezirköprü, Bitlis Merkez, Kahramanmaraş Sucatı mevkisi, Manisa Ahmetli ve Kütahya Tavşanlı da toplam 14 orman yangını çıktığını belirtti.

Aydın Çine-Akçaova, İzmir Gaziemir-Çamönü ve Manisa Ahmetli orman yangınlarının devam ettiğini ve müdahalenin sürdüğünü bildiren Bakan Pakdemirli, “Diğer 11 yangında yaptığımız çalışmalarla kontrolü sağladık” ifadelerini kullandı.

Manisa Ahmetli yangınının 16.00’da çıktığını ve yangına ilk müdahalenin 16.15’te yapıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Aydın Çine Akçaova yangını ise saat 12:26’da başladı. İlk müdahale saat 12:36 da yapıldı. Yangına 1 uçak, 10 helikopter 40 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 180 söndürme işçisi ile müdahalemiz devam ediyor” dedi.

"MENDERS-GÜMÜLDÜR KARA YOLU, ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI"

İzmir'in Menderes Çamönü mevkisinde çıkan orman yangınına ise 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı” diye konuştu.

(İHA)

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