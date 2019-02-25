Bakan Pakdemirli: Erozyonla mücadelede lider ülkeyiz

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Erozyonla mücadelede lider ülkeyiz. Yılda 500 milyon ton olan toprak kaybını, yaptığımız çalışmalar sayesinde 154 milyon tona düşürdük, 2023 hedefimiz de 130 milyona düşürmek" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen '2018 Yılının En'leri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da yer aldı. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu belirterek, "2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 1,8 milyon hektar artırıp, 22,6 milyon hektara çıkardık. Ülkemizin yüzde 29'unu ormanlar ile süsledik" diye konuştu. Türkiye'nin, orman yangınlarına müdahale hızında ve yangın başına düşen alan miktarında lider ülke olduğunu da kaydeden Pakdemirli, "Erozyonla mücadelede lider ülkeyiz. Yılda 500 milyon ton olan toprak kaybını, yaptığımız çalışmalar sayesinde 154 milyon tona düşürdük, 2023 hedefimiz de 130 milyona düşürmek. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, 10 yıllık değerlendirme raporunda ülkemizin çevre duyarlılığından övgüyle bahsetmektedir. Ağaçlandırmadan, biyoçeşitliliğin korunmasına kadar birçok konuda dünyaya örnek ülkeyiz. Özellikle çocuk ve gençlerimize doğa ve orman sevgisi aşılamak için bugüne kadar 137 şehir ormanı kurduk" dedi. 'TEŞEKKÜR ETMEYİ ÇOK GÖRMEYELİM' Ödül törenini düzenleyen Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik eden Bakan Pakdemirli, "İlk defa yapılan bu uygulamanın gelenek haline getirilmesini istiyorum. Biz istiyoruz ki çalışanlarımızı bu şekilde onurlandırarak, farkındalık oluşturalım. Yaptığınız işin kolay olmadığını biliyoruz. Bu yüzden bazı çalışmalar yaptık, umarım olumlu sonuçlar olacak. Buradan bakanlığımızın üst düzey yöneticilerine talimatım olacak; teşekkür etmeyi, tebrik etmeyi çok görmeyelim. İşine özen gösterene mutlaka özel hissettirelim. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Bu vesileyle günümüzü anlamlandıran ödül sahibi tüm yol arkadaşlarımı tekrar tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

