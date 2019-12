Bakan Pakdemirli: İstanbul, Ankara ve İzmir’i susuz bırakmayacağız

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz Ankara'yı, İstanbul'u ve İzmir'i susuz bırakmayacağız. İzmir'imiz de, 25 yılda ihya ettiğimiz İstanbul'umuz da, 25 yılda mamur ettiğimiz Ankara'mız da yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır. Biz son 17 yılda, suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına yön veren politikalar izledik" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, bakanlığının bütçesi ile ilgili konuşan Bekir Pakdemirli, büyük bir sorumluluğun omuzlarında olduğunu belirterek, bakanlığının mevcut durumu ve hedeflerinden bahsetti. Pakdemirli, muhalefetin kamuoyunda asılsız iddiaları gündeme getirerek, bu konuda başaralı olduğunu belirterek, "Tarım ve orman memleket meselesidir. Siyaset üstü bir meseledir. Bu konu siyasete malzeme olamaz. Yeni bir tarım şurası yaptık. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu konuda da sadece AK Parti'nin değil, bütün partilerin desteğine ihtiyacımız var. Barajdan, bardağa kadar her ne varsa hepsi memleketimizin ve milletimizin büyük emanetidir. Omuzlarımızda ve elbette başımızın üstündedir" dedi.

'TÜRKİYE ORMAN SEKTÖRÜNDE İLK SIRALARDA'

Tarım ve orman sektöründe Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda, dünyada ise ilk 10'da yer aldığını kaydeden Pakdemirli, "Bu başarıyı daha da ileriye götürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası verilere dayanarak öngörüyoruz ki, 2050'de dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak, ülkemizin nüfusu ise 100 milyonu geçecek. Bununla birlikte küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine, açlık, israf, obeziteye ve bilhassa küresel rekabete bağlı olarak, zorlu bir ulusal ödevimiz, zorlu bir uluslararası sınavımız var" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, çok sayıda tarım ürününde dünya liderliğinin devam ettiğini, bitkisel üretimin son 17 yılda yüzde 20 arttığını belirterek, 2019 yılında üretici mağduriyetini önlemek amacıyla; hububat, bakliyat, şeker pancarı, fındık, çay, kuru üzüm, kuru incir ve süt gibi 16 üründe üretici fiyatlarını zamanında açıkladıklarını kaydetti. Pakdemirli, 17 yıllık AK Parti hükümetlerinde, hayvancılık alanında verilen desteğin 45 kat artırarak toplam 33 milyara çıktığını açıkladı. Pakdemirli, konuşmasında şunları kaydetti:

"2020 yılı içinde hayvancılığa 6 milyar lira destek planlıyoruz. 'Kırsala yatırım, üreticiye gelir, istihdama katkı' hedefleri doğrultusunda, kırsal alanda toplam 9.9 milyar liralık hibe vererek, yani reel olarak yaklaşık 14 milyar TL destekle, 200 bine yakın yeni istihdam sağladık. Bu arada, gençlerimizin ve kadınlarımızın girişimciliğini pozitif ayrımcılıkla desteklediğimizin de altını çizmek isterim. Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda öğrenim görmüş gençlerimiz için 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projemizin de son aşamasına geldik. En kısa zamanda gençlerimizle paylaşacağımızı buradan söyleyeyim. Hükümetlerimiz döneminde, tarımın stratejik unsurlarından biri olarak gördüğümüz sertifikalı tohum üretimini 7 kat artırdık. Bildiğiniz gibi, AK Parti hükümetleri öncesi, tarımsal arazilerimizden yılda ortalama 120 bin hektar alan kaybedilmekteydi. AK Parti dönemiyle birlikte, bu kayıplar yılda ortalama 60 bin hektara, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki hızlı ve etkili işbirliklerimiz neticesinde de yılda 20 bin hektar alana düştü. Bu yıl tarımsal arazi kaybımızı 10 bin hektarın altına düşürdük."

'İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İ SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, 17 yılda suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına yön veren politikalar izlediklerini kaydederek, Ankara'nın su problemini çözdüklerini belirtti. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Baraj sayımızı yüzde 205, sulama tesis sayımızı yüzde 76 oranında artırmış olduk. 2023 yılında 8.5 milyon hektar alanı sulamaya açmayı hedefliyoruz. Tabii bu arada Ankara'nın asırlık rüyası Gerede Sistemi'ni de tamamladık. 2045 yılına kadar içme suyu problemini çözecek olan Gerede Tüneli'nin tamamını geçen yıl bu zamanlar da açtık ve Ankaralıların hizmetine sunduk. Biz Ankara'yı, İstanbul'u ve İzmir'i susuz bırakmayacağız. İzmir'imiz de, 25 yılda ihya ettiğimiz İstanbul'umuz da, 25 yılda mamur ettiğimiz Ankara'mız da yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır."

'2020 YILINDA 10 ADET YERALTI BARAJI YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, 2020 ve sonraki yıllarda hayata geçecek yeni projeleri de şöyle anlattı:

"2020 yılında 10 adet yeraltı barajı yapmayı planlıyoruz. Bunları 2021 yılında da kullanıma açıyoruz. 2020 yılı Bakanlığımız hedeflerini de sizler için kısaca özetlemek istiyorum. 2020 yılında, tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü 1.4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Küçükbaş hayvan varlığında da hamle yılımız inşallah 2020 olacaktır. Beyaz et üretimini, 2020 yılı için 2.4 milyon ton olarak hedefliyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleme Programı toplam 4.1 milyar lira tutarında yatırım ile desteklenecek ve yeni 16 bin istihdam sağlanacaktır. Su ürünlerinde de ilkleri yapacağız. 16 bin 500 ton kapasitede Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi kurulacak."

'YANGINLA MÜCADELEDE İLK MÜDAHALE SÜREMİZİ 12 DAKİKAYA İNDİRDİK'

Orman yangınlarında müdahalede İHA'ların kullanıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "17 yılda, dünyadaki orman varlığı azalırken, orman varlığımızı 1.8 milyon hektar artırdık. Yangınla mücadelede ilk müdahale süremizi, 2003 yılında 40 dakika iken, bugün 12 dakikaya indirdik. Orman teşkilatımız oldukça başarılı ve yeniliğe açık bir teşkilattır. Örneğin, yangına müdahalede İHA'larımızı kullanıyoruz, ayrıca artık gece uçuşlarını da denemeye başladık. Biz son 17 yılda, suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına yön veren politikalar izledik" dedi.

'AMBARIN ANAHTARI KİMİN ELİNDEYSE, GÜÇ ONDADIR'

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ambarın anahtarı kimin elindeyse, güç ondadır. Tarım-Orman, bir ülkenin ekonomisidir, sanayisidir, geleceğidir, siyaset üstü bir meseledir. Tarım ve Orman Bakanı olarak, bana her an, her yerden ulaşabilirsiniz. Bazen, bazı sorularınızın cevabı, tahmininizden çok daha basit olabilir. Bu nedenle samimiyet ve çözüm odaklı iyi niyet çerçevesinde istediğiniz her bilgiyi sizlere verir, istediğiniz her açıklamayı sizlere yapabilirim. Çünkü bilgi kirliliği yaratarak benim çiftçimin moralini bozmaya, üreticimin motivasyonunu dağıtmaya kimsenin hakkı yoktur."