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Bakan Pakdemirli, lavanta hasadı yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da lavanta hasadı yaptı.

Bakan Pakdemirli, lavanta hasadı yaptı

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da lavanta hasadı yaptı.
Bakan Pakdemirli, Muğla'da, özellikle tarımda yeni teknolojileri ve Ar-Ge çalışmalarını kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bunları dünya çapında pazarlamak amacı ile kurulan bir işletmede incelemelerde bulundu. Lavanta ve trüf mantarının birlikte yetiştirildiği işletmede lavanta hasadı yapan Bakan Pakdemirli, kullanılan teknoloji, üretilen ürünlerin pazarlanması ve ekonomik katkıları hakkında da bilgi aldı.
Lavantanın ülkemizde ticareti yapılan 131 tıbbi aromatik bitkiden biri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Aynı zamanda lavanta dünya çapında ticareti yapılan ilk 15 uçucu yağ üretilen bitki arasında yer almaktadır. 2019 yılı itibari ile ise ülkemizde lavanta üretim alanları 10 bin dekarı geçmiş durumdadır. Bu alanlardan 1500 ton lavanta çiçeği, bunlardan da 20-30 ton civarı lavanta yağı elde edilmektedir" dedi
'LAVANTA, EN ÇOK ARANAN AROMOTİK BİTKİLERDEN'
Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili dünyadaki ticaret hacminin 200 milyar doların üzerinde olduğunu da ifade eden Pakdemirli, “Lavanta günümüzde dünyada en çok aranan aromatik bitkilerden birisi. Suyu az kullanan ve kıraç topraklarda yetişen bu bitki, topraklarımızın kullanımı açısından önemli. Hem çiçekleri hem yağı oldukça fazla katma değer sunuyor. Gün geçtikçe de bu bitkiye ilgi artıyor. Dünyadaki bu ticaret hacminden hak ettiğimiz payı almamıza katkı verecek, lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri yetiştiren üreticilerimize her zaman destek olacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli ayrıca farklı cinslerde lavanta fidanlarının bulunduğu ileri teknolojiye sahip serada da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Bakan Pakdemirli, lavanta hasadı yaptıBakan Pakdemirli, lavanta hasadı yaptıBakan Pakdemirli, lavanta hasadı yaptı

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