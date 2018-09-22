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Bakan Pakdemirli TEKNOFEST'te AA standını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı'nın standına ziyarette bulundu - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Gezerken yerli helikopterimizin prototipini gördüm. Yukarıda atak helikopterlerimiz uçuyor. Yerde insansız hava araçlarımız var. Bu Türkiye ve Türk milleti için son derece gurur verici"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival alanında gezerken yerli helikopterin prototipini gördüğünü anlatarak, "Yukarıda atak helikopterlerimiz uçuyor. Yerde insansız hava araçlarımız var. Bu Türkiye ve Türk milleti için son derece gurur verici." dedi.

Bakan Pakdemirli, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival alanındaki AA standını ziyaret etti.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Pakdemirli, TEKNOFEST'in düzenlendiği alanın, kısa bir süre sonra açılacak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük havalimanı olduğunu belirterek, festival ziyaretiyle havalimanının son halini görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı olmasının yanı sıra amatör pilot olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Havacılığa da aşık bir insanım. O yüzden havayla havacılıkla ilgili ne varsa ben bu işin içinde olmak istiyorum. En azından bakanlık olarak bir desteğimiz olsun olmasın şahsi olarak oralarda yer almayı tercih ediyorum. Bu çok büyük bir vizyon. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vizyonun aynasıdır." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak festivalde yer aldıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük bir vizyonla bu kadar büyük bir altyapıyı ancak çok iyi altyapılarla ve görünmez kahramanlarla desteklemeniz lazım. Meteorolojinin de tabi görünmez kahramanları var. Onların da burada ayrı bir binası var. Türkiye'de ilk ve özel bir şekilde ayrı binaları var. Orada son teknoloji alet, ekipmanla bu havalimanındaki operasyonların güvenli şekilde sürdürülmesini sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bunun dışında ne gerekiyorsa buranın ve otoyolların yapım aşamasında gerek müteahhitlerimize gerek devletin diğer kurumlarına zaten her türlü desteği de verdik. Bugün burada olmaktan dolayı son derece mutluyum."

Gelecek 10 yılda tamamen bilgiye dayalı işlerden katma değer elde edileceğine dikkati çeken Pakdemirli, "O yüzden bilgi, teknoloji, havacılık, uzay, bu alanlarda gerçekten Türkiye'nin yoğunlaşması gerekiyor. Atılan adımlar son derece memnuniyet verici ama durmak yok yola devam. Çok hızlı bir şekilde burada Batı ile aramızda açığımız varsa onları kapatmamız lazım. Bizim de buralarda oyuncu olmamız lazım. Gezerken yerli helikopterimizin prototipini gördüm. Yukarıda atak helikopterlerimiz uçuyor. Yerde insansız hava araçlarımız var. Bu Türkiye ve Türk milleti için son derece gurur verici." değerlendirmesini yaptı.

Pakdemirli, gençlerin bu tür festivallere gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ve heyecan duyduklarını dile getirerek, onların geleceği için ellerinden gelen desteği göstereceklerini ifade etti.

Stanttaki görevliler, AA foto muhabirlerinin drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" isimli kitabı, Bakan Pakdemirli'ye hediye etti.

Daha sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün standını da ziyaret eden Pakdemirli, Meteoroloji'nin Sesi radyosunun canlı yayın konuğu oldu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TEKNOFEST İSTANBUL

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