Bakan Pakdemirli TEKNOFEST'te AA standını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival alanında gezerken yerli helikopterin prototipini gördüğünü anlatarak, "Yukarıda atak helikopterlerimiz uçuyor. Yerde insansız hava araçlarımız var. Bu Türkiye ve Türk milleti için son derece gurur verici." dedi.

Bakan Pakdemirli, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival alanındaki AA standını ziyaret etti.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Pakdemirli, TEKNOFEST'in düzenlendiği alanın, kısa bir süre sonra açılacak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük havalimanı olduğunu belirterek, festival ziyaretiyle havalimanının son halini görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı olmasının yanı sıra amatör pilot olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Havacılığa da aşık bir insanım. O yüzden havayla havacılıkla ilgili ne varsa ben bu işin içinde olmak istiyorum. En azından bakanlık olarak bir desteğimiz olsun olmasın şahsi olarak oralarda yer almayı tercih ediyorum. Bu çok büyük bir vizyon. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vizyonun aynasıdır." diye konuştu.