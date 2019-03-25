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Bakan Pakdemirli: Yereldeki iktidarla geneldeki aynı olmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

 TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli" dedi.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli" dedi.

Sinop’un Türkeli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 17 yıldır vatandaşların Ak Parti'yi tek başına iktidar yaptığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Başımız sıkıştığında size geldik. Siz de hep bize destek oldunuz. Desteğinizi hep gösterdiniz ama Türkiye ister istemez bir istikrarsızlaştırmaya maruz kalıyor. 2007'de bize dediler ki 'Siz cumhurbaşkanını seçemezsiniz, siz kim oluyorsunuz ki cumhurbaşkanını seçiyorsunuz.' Ondan sonra bizim başımız sıkıştı sizlere geldik. Siz de 'Tabii ki AK Parti cumhurbaşkanı seçecek' dediniz ve seçtik. Bu ve bunun gibi benzeri bir sürü olay oldu. Ama 17-25 yargı darbesinde ne yaptılar? 'Önce senin oğlunu alacağız sonra da seni, Recep Tayyip Erdoğan'ı alacağız' dediler. Adnan Menderes'i astılar. 20'inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal'ı da belki zehirlediler. Peki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bu vesayetçilere teslim edecek mi?” diye sordu.

'YERELDEKİ İKTİDARLA GENELDEKİ AYNI OLMALI'

Pazar günü sandığa gidileceğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Sizlerin oyu ne olursa bizim başımızın üzerinde. Biz zaten bunu savunuyoruz. Ama diğer partilere baktığımız zaman terörle kol kola geziyorlar. Teröre siyasi tünel kazan partilerle CHP işbirliği yapıyor. CHP artık ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bugün itibarıyla milletin gerçek tecellisinin tek adresi AK Parti. Bu anlamda genelde desteğinizin sürmesi son derece de önemli. Yerelde de AK Parti belediyeciliği çok önemli. Neden önemli? İktidar ile muhalefetin bir arada yürüdüğü çok olmuyor. Ben İzmirliyim. Bakan olur olmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bana geldi. Dedim ki 'Ben siyaset yapmayacağım, ne projen varsa getir.' Ben İzmirliyim, işim bittiği zaman İzmir'e döneceğim. İzmir'e hizmet edelim. İster istemez bir çekince mi oluyor nedir ya da projeleri mi yok? Muhtemelen ikincisi. Hiçbir dosya gelmedi. O yüzden yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli" diye konuştu.

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