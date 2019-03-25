Bakan Pakdemirli: Yereldeki iktidarla geneldeki aynı olmalı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli" dedi.

Sinop’un Türkeli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 17 yıldır vatandaşların Ak Parti'yi tek başına iktidar yaptığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Başımız sıkıştığında size geldik. Siz de hep bize destek oldunuz. Desteğinizi hep gösterdiniz ama Türkiye ister istemez bir istikrarsızlaştırmaya maruz kalıyor. 2007'de bize dediler ki 'Siz cumhurbaşkanını seçemezsiniz, siz kim oluyorsunuz ki cumhurbaşkanını seçiyorsunuz.' Ondan sonra bizim başımız sıkıştı sizlere geldik. Siz de 'Tabii ki AK Parti cumhurbaşkanı seçecek' dediniz ve seçtik. Bu ve bunun gibi benzeri bir sürü olay oldu. Ama 17-25 yargı darbesinde ne yaptılar? 'Önce senin oğlunu alacağız sonra da seni, Recep Tayyip Erdoğan'ı alacağız' dediler. Adnan Menderes'i astılar. 20'inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal'ı da belki zehirlediler. Peki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bu vesayetçilere teslim edecek mi?” diye sordu.